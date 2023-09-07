Москва, 7 сентября, 2023, 06:29 — ИА Регнум. 235-й гарнизонный военный суд продлил арест генерал-майора Константина Огиенко — бывшего командующего 1-й ордена Ленина армией противовоздушной обороны (ПВО) особого назначения, которая прикрывает Москву от ударов с воздуха. Его обвиняют во взятке в особо крупном размере, 6 сентября сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Генерал проходит по делу по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Согласно данным следствия, в период с 28.06.2023 по 29.06.2023 в городе Долгопрудный Московской области Огиенко вместе с командиром 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получили от руководительницы общественной организации «Надежда» 500 тыс. рублей, что стало первой частью взятки в размере 30 млн рублей.

После получения денег они пообещали главе организации посодействовать в отчуждении в её пользу земельного участка Министерства обороны России. Земля находится возле города Лобня в Московской области

Изначально следствие вышло на Беляцкого, который признал вину и пошел на сделку со следствием, дав показания на Огиенко. При этом бывший командующий армией не признал свою вину.

Огиенко командовал указанным объединением с 2021 года. Генерала сняли с должности в июле 2023 года, когда на него завели уголовное дело. Арест Огиенко должен был завершиться 29 августа, но суд оставил его под стражей до 27 ноября нынешнего года.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта в Москве задержали заместителя командующего Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-майора Вадима Драгомирецкого. Он был арестован по подозрению во взяточничестве.

Сумма взяток якобы составила 19 млн рублей. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, Драгомирецкий получал так называемые откаты от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье. Кроме того, его заподозрили в превышении полномочий.