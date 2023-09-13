Пермь, 13 сентября, 2023, 18:50 — ИА Регнум. По обвинению в получении взятки арестован бывший глава отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев. Такое решение 13 сентября принял 235-й Гарнизонный военный суд.

Дарья Драй ИА Регнум

Отмечается, что, являясь должностным лицом, Царегородцев получил взятку в особо крупном размере — 100 млн рублей.

При этом он получил деньги за совершение как входящих в его служебные полномочия действий, так и незаконных, а также за общее покровительство и попустительство по службе.

Согласно материалам суда, Царегородцева был задержали в конце апреля 2023 года, позднее срок его содержания под стражей продлили до 7 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 235-й гарнизонный военный суд продлил арест генерал-майора Константина Огиенко — бывшего командующего 1-й армией противовоздушной обороны особого назначения, которая прикрывает Москву от ударов с воздуха. Его обвиняют во взятке в особо крупном размере.