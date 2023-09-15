Москва, 15 сентября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Ракета — носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-24» успешно стартовала с космодрома Байконур. Об этом 15 сентября сообщили в Роскосмосе.

Роскосмос

Отмечается, что старт ракеты состоялся в 18:44:35 по московскому времени. «Союз МС-24» успешно выведен на околоземную орбиту.

В экипаж корабля входят российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, которые будут работать на МКС в течение года, а также американская астронавт Лорал О’Хара, которая проведёт на станции полгода.

Для Кононенко, который является командиром российского отряда космонавтов, это уже пятый полёт в карьере. Чуб и О’Хара летят в космос впервые.

Как сообщало ИА Регнум, на ракету «Союз-2.1а» был нанесён логотип международной выставки-форума «Россия». Причём стиль оформления каждой из шести букв слова «Россия» содержит отсылку к одному из периодов истории страны от правления князя Владимира до современной Российской Федерации.