Москва, 12 сентября, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Российские космонавты 15 сентября отправятся на МКС на ракете с логотипом международной выставки-форума «Россия», сообщили в пресс-службе организации.

Наталья Бережная

Логотип выставки-форума был представлен в июне 2023 года. Стиль оформления каждой из шести букв слова «Россия» содержит отсылку к одному из периодов истории страны от правления князя Владимира до современной Российской Федерации.

«Достижения России в космосе — предмет гордости миллионов россиян. Пуск ракеты с логотипом выставки — яркое событие в преддверии открытия самого масштабного мероприятия страны», — отметила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

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Как сообщало ИА Регнум, выставка-форум откроется в Москве на ВДНХ 4 ноября 2023 года, в День народного единства, и продлится до Дня космонавтики 12 апреля 2024 года. Ожидается, что её посетят не менее 10 миллионов человек.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что полёт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-24» с тремя членами экипажа на борту пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 14 минут. Старт назначен на 15 сентября в 18:44:36.

На МКС отправятся командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара. О’Хара должна вернуться на Землю весной 2024 года на том же корабле, Кононенко и Чуб — в сентябре 2024 года на корабле «Союз МС-25».