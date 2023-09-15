Лондон, 15 сентября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Один из важнейших уроков, который можно извлечь из украинского контрнаступления, — это недостаточность подготовки военных ВСУ на Западе, заявили эксперты, опрошенные Financial Times (FT).

Иван Шилов ИА Регнум

Потери Украины составили почти пятую часть вооружения НАТО, которое Запад поставил Киеву. Это вынудило Киев приостановить операцию и переосмыслить свою стратегию, заявили изданию украинские и западные чиновники.

Как утверждают военные аналитики Майкл Кофман из Центра военно-морского анализа (CNA) и Роб Ли из Института исследований внешней политики (FPRI), украинским военным проще вести бой в составе небольших высокоманёвренных штурмовых подразделений — не выше уровня роты (200 человек) или даже взвода (20–50). Однако для прорывов им следует координировать более крупные силы, для чего нужна более хорошая подготовка. Слишком короткий срок обучения украинских военных на Западе (около пяти недель), не учитывает сильные стороны армии, условия местности, в том числе наличие минных полей и укреплений.

По словам Кофмана и Ли, плохое понимание на Западе этих аспектов боевых действий «может привести к ложным ожиданиям, неуместным советам и несправедливой критике».

Как передавало ИА Регнум, начальник Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов 10 сентября пообещал продолжение контрнаступления ВСУ зимой. Глава ГУР при этом признал, что контрнаступление идёт медленнее ожидаемого, и назвал главным замедляющим его фактором, помимо минных полей, используемые российскими военными беспилотники.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 4 сентября заявил, что украинские войска с момента начала контрнаступления в июне потеряли свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. По его словам, ВСУ атакуют гражданские объекты и выдают это за военные успехи, чтобы скрыть провал наступления.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что «хеппи-энда» у контрнаступления не будет, потому что было убито и ранено значительное количество военнослужащих ВСУ.