Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но они должны сказать об этом прямо, заявил 15 сентября президент России Владимир Путин.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Я уже на этот счёт говорил, мы никогда не отказывались от переговоров, поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть делает это, скажет об этом прямо», — сказал глава государства в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.

Но с той стороны, добавил российский лидер, мы «ничего не слышим».

Как сообщало ИА Регнум, украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. О своём нежелании переговоров с российским лидером глава Украины заявлял и ранее в своих выступлениях.