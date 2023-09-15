Москва, 15 сентября, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Западные страны бросили против России весь арсенал своих средств, в том числе тысячи подконтрольных им информационных ресурсов. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня против России задействован весь арсенал средств, имеющихся у противников. Это не только угрозы или санкции, но и тысячи подконтрольных им информационных ресурсов», — написал он в статье в российском журнале «Разведчик».

Патрушев добавил, что Запад всегда стремился ослабить Россию, «страшась ее величия и мощи, желая овладеть ее богатыми ресурсами».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Патрушев заявил, что Соединённые Штаты усиливают взаимодействие с Великобританией для использования потенциала её спецслужб, технологических достижений и интегрирования британских вооружённых сил в текущие американские операции.

Кроме того, вынашиваются планы по созданию филиала Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил он.