Москва, 15 сентября, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов в случае необходимости легко отправят на убой войска других стран-членов НАТО, не рискуя жизнями американских военных, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, непрерывное расширение Североатлантического альянса фактически обеспечивает Вашингтону возможность поглощать разные государства, лишать их самостоятельности.

«Военная мощь НАТО используется для сохранения западной гегемонии, экономического закабаления, политического давления на государства, не представляющие для альянса военной угрозы», — сказал Патрушев.

За 70 лет альянс стал участником более чем 200 военных конфликтов по всему миру. При этом, в случае необходимости, США легко отправят «на убой войска других стран-членов альянса», не рискуя жизнями «представителей «исключительного» американского народа».

Как сообщало ИА Регнум, ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что военно-промышленный комплекс США забит заказами, поэтому Вашингтон не пугает война до последнего украинца.

Он также выразил уверенность, что США, безусловно, попытаются разжечь конфликты ещё в очень многих местах. Он напомнил, что история США XX–XXI веков — это бесконечное участие американцев в различных конфликтах для достижения собственных целей.