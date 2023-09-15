Москва, 15 сентября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты усиливают взаимодействие с Британией для использования потенциала её спецслужб, технологических достижений и интегрирования британских вооружённых сил в текущие американские операции, отметил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в своей статье в российском журнале «Разведчик».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Политикоформирующие круги США убедили себя в якобы особом мессианском предназначении Америки — управлять миром посредством проведения силовой внешней политики, не признавая ничьих интересов», — говорится в статье.

Отмечается, что элиты США активно вмешиваются во внутренние процессы по всей Африке, Латинской Америке и Азии, выстраивают под себя новые альянсы.

«Среди них трехстороннее партнёрство AUKUS с Великобританией и Австралией, треугольник США — Япония — Республика Корея, которые нацелены на Китай, Россию, КНДР и другие страны региона, не подчиняющиеся воле Вашингтона», — написал Патрушев, добавив, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе США одержимы идеей сформировать сетевую структуру безопасности, в которой значительное место отводится Японии.

Патрушев отметил, что вынашиваются планы по созданию филиала северо-атлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, США никак не может расстаться с мыслью и о «филиале» карманного НАТО на Ближнем Востоке.

Он добавил, что усиливается взаимодействие с Британией в целях использования потенциала её спецслужб, технологических достижений и интегрирования вооруженных сил в текущие американские операции.

Как передавало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 22 августа в Магадане провёл выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Дальнего Востока. Был рассмотрен ряд вопросов, связанных с военно-политической ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уделено внимание общественной и государственной безопасности в условиях сложившейся международной обстановки.

Ранее Патрушев заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) наращивает военное присутствие около границ России, это формирует дополнительные угрозы. Патрушев добавил, что на фоне этого самыми уязвимыми являются приграничные территории Калининградской и Псковской областей, а также Карелии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 18 мая заявил, что лидеры стран, входящих в НАТО, во время саммита в Вильнюсе в июле 2023 года примут многолетнюю программу военной помощи Украине. Он также поприветствовал поставку крылатых ракет на Украину и планы по обучению украинских пилотов для полётов на самолётах натовского образца. Генсек альянса уточнил, что ещё одной темой саммита станет наращивание милитаризации стран, которые входят в блок.