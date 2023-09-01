Москва, 1 сентября, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Курс Запада, нацеленный против формирования многополярного мироустройства, повлечёт за собой дополнительные конфронтационные ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Александр Щербак/ТАСС Глава МИД России Сергей Лавров

«Курс Запада, который сейчас нацелен на то, чтобы попытаться затормозить ход истории, принесёт лишь дополнительные конфронтационные ситуации, дополнительные сложности для мирового сообщества», — заявил он.

Лавров уточнил, что формирование многополярного мироустройства займёт достаточно продолжительный период, но этот процесс объективен, его нельзя остановить.

Министр высказал мнение о том, что столкновение тех, кто добивается справедливости на основе принципа суверенного равенства, а не придуманных желаний, и тех, кто хочет править по своим правилам, будет достаточно длительным.

Дипломат добавил, что принцип суверенного равенства никогда не признавался западными странами, никогда Запад его не воплощал в жизнь ни в одном из своих начинаний, всегда стремился подминать под себя любые международные процессы.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что стремление ряда стран Запада удержать гегемонию в мире привело к тяжёлому кризису на Украине. Он подчеркнул, что все страны БРИКС выступают за многополярный мир, сформированный с уважением Устава ООН.

Президент напомнил, что сначала Запад спровоцировал на Украине антиконституционный переворот, а потом против тех, кто не согласился с переворотом, развернули войну, длившуюся восемь лет. Путин отметил, что Москва против любой гегемонии, основанной на политике продолжающегося неоколониализма. Глава государства подчеркнул, что действия России на Украине направлены только на прекращение военного конфликта, который Запад развязал против жителей Донбасса.