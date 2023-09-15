Херсон, 15 сентября, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб, ещё трое были ранены в результате обстрела Новой Каховки Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.

Кадр из видео

«Трое пострадавших, один человек погиб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация уточняется.

Утром 15 сентября ВСУ украинские войска нанесли удар по микрорайону «Сокол», в результате в районе улиц Горького-Довженко были разрушены квартиры в трёх многоэтажных домах. Уточняется, что в этом жилом квартале никогда не было и нет военных. Это один из спальных районов Новой Каховки, в котором расположены торговые киоски, детский сад, школа.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3833203" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Удар ВСУ по Новой Каховке. Херсонская область. Евгений Милованов ТРК Таврия

Как передавало ИА Регнум, три человека погибли в результате обстрела ВСУ окрестностей Лисичанска в ЛНР. Из-за обстрела произошло возгорание жилого дома и хозяйственных построек.

В ночь 30 августа украинские военные нанесли минометный удар по Днепрянам, повреждения получили два дома. В Новой Каховке обстрелу подвергся детский сад. В результате обстрела произошло возгорание здания. Украинские военные обстреляли также Донецк. Снаряд ВСУ попал в крышу торгового центра «Галактика». Помимо этого, был повреждён недостроенный жилой комплекс «Бульвар Сити».