Белгород, 15 сентября, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Украинские войска около 80 раз обстреляли территорию Белгородской области за минувшие сутки, сообщил 15 сентября глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что по сёлам Белгородского района ВСУ выпустили 25 артиллерийских снарядов: 11 — по Красному Хутору, восемь — по Нехотеевке, ещё шесть — по Щетиновке и Черемошному. В Солнцевке одно взрывное устройство сбросили с дрона. Пострадавших и разрушений ни в одном из сёл нет.

В Краснояружском районе на окраине села Колотиловка с украинского беспилотника были сброшены два осколочных боеприпаса. Окраина села Теребрено подверглась артиллерийскому обстрелу — зафиксировано два прилёта. Последствий нет.

В Шебекинском городском округе ВСУ выпустили пять миномётных снарядов по посёлку Красное, четыре артиллерийских снаряда — по селу Зиборовка, по три миномётных снаряда — по сёлам Терезовка и Середа. В Середе с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Село Новая Таволжанка обстреляли из гранатомёта, выстрелов было 29.

«Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — отметил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября в Белгородской области под обстрелом со стороны ВСУ погиб мирный житель села Козинка. Минно-взрывную травму и осколочные ранения получила женщина, её доставили в центральную районную больницу.