Грайворонский район, Белгородская область, 5 сентября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Мирный житель Белгородской области погиб под обстрелом ВСУ, сообщил 5 сентября глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате повторного обстрела села Козинка Грайворонского городского округа погиб мирный житель. Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте ещё до приезда бригады скорой помощи», — написал Гладков.

Губернатор также сообщил, что ранена женщина: врачи диагностировали у неё минно-взрывную травму и осколочные ранения бёдер. Пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу.

Предыдущее заявление об обстреле Козинки со стороны ВСУ Гладков опубликовал сразу после полудня. Украинская сторона выпустила по селу восемь артиллерийских мин.

Повреждения получили 11 частных домов, также пострадал легковой автомобиль, линии электро — и газоснабжения получили частичные повреждения. В результате этого обстрела никто не пострадал.

Через два часа губернатор сообщил об обстреле украинской армией села Вязовое в Краснояружском районе. Здесь повреждение получила ЛЭП, люди не пострадали.