Москва, 15 сентября, 2023, 09:29 — ИА Регнум. В центре Москвы столкнулись две иномарки, пострадали пять человек, сообщили 15 сентября в Госавтоинспекции Москвы.

Иван Шилов ИА Регнум

ДТП с участием двух машин произошло на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве.

Как видно на опубликованном видео, автомобиль врезается во что-то на обочине и, перевернувшись, пересекает перекресток, влетая в автомобиль, следовавший в попутном направлении.

В аварии пострадали пять человек, пострадавшие, среди которых оба водителя и три пассажира такси, доставлены в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа при столкновении такси и микроавтобуса на Ленинградском шоссе в Москве один человек погиб и ещё один пострадал. Авария произошла на пересечении Ленинградского и Головинского шоссе.

28 августа в деревне Каменке Троицкого административного округа Москвы водитель минивэна Toyota Isis не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в фонарный столб, в результате чего пострадали шестеро детей.