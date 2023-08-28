Москва, 28 августа, 2023, 17:30 — ИА Регнум. В деревне Каменке Троицкого административного округа Москвы водитель минивэна Toyota Isis не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в фонарный столб, в результате чего пострадали шестеро детей, сообщила 28 августа пресс-служба столичного ГУ МВД России в своём Telegram-канале.

«В деревне Каменке Троицкого административного округа Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель минивэна Toyota Isis не справился с управлением и, съехав в кювет, столкнулся с мачтой городского освещения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД уточнили, что на момент аварии в автомобиле находились шесть детей, которые в настоящее время доставлены в медучреждения.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы разбираются во всех обстоятельствах ДТП.

Вместе с тем, по данным департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, авария произошла с участием двух автомобилей, в результате которой пострадали пять человек, в том числе дети.

«С места аварии вертолётом в специализированное лечебное учреждение столицы эвакуировали двух детей — мальчика и девочку-подростка», — говорится в сообщении в Telegram-канале. На борту вертолёта пациентов сопровождали врачи Центра медицины катастроф Москвы.

Как передавало ИА Регнум, в Калуге на улице Кирова 24 августа произошло ДТП, в котором пострадали трое детей. 49-летний водитель автомобиля Toyota, не справившись с управлением, въехал в остановку, где находились люди, а также проехал по тротуару. По уточнённым данным МВД, пострадали 11 человек, в том числе трое детей.

Как сообщил главврач детской областной больницы Виктор Михайлов, двое из троих детей, пострадавших в ДТП в Калуге, находятся в реанимации. Он добавил, что ещё трёхлетняя девочка находится в обычном отделении. Она там лежит с матерью. У пострадавшего мальчика много переломов, но черепно-мозговая травма умеренная.

Позднее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что двоих детей, пострадавших в ДТП, эвакуировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России после стабилизации их состояния.