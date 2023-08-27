Москва, 27 августа, 2023, 14:58 — ИА Регнум. При столкновении такси и микроавтобуса на Ленинградском шоссе в Москве один человек погиб и ещё один пострадал. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

РЕН ТВ

Представитель пресс-службы рассказал, что авария с участием такси и микроавтобуса произошла на пересечении Ленинградского и Головинского шоссе.

«Один пассажир такси погиб, второй ранен», — сказал он.

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Как сообщало ИА Регнум, 27 августа в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Новосибирской области погибли три человека. Водитель легкового автомобиля BYD F3 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2105.

До этого в результате опрокидывания КамАЗа в Хабаровском крае погибли водитель и четыре пассажира. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.