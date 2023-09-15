Владивосток, 15 сентября, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на вертолётном заводе «Прогресс» в Арсеньеве, отметил важность улучшения боевых возможностей вертолётов Ка-52М и защищённости их лётчиков.

MOD Russia/Global Look Press

Глава Минобороны России проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром 15 сентября он побывал на дальневосточном заводе «Звезда», проверил там выполнение гособоронзаказа, после министр посетил завод «Прогресс», где выпускают боевые вертолёты Ка-52М. На заводе Шойгу осмотрел цеха и провёл совещание с руководством завода.

Боевые возможности вертолётов Ка-52М нужно совершенствовать, также необходимо повышать защищенность лётчиков, указал министр руководству завода во время совещания.

Как передавало ИА Регнум, по словам директора завода «Прогресс» Сергея Шамшуры, модернизированный вертолёт Ка-52М получил в том числе новые системы РЛС и прицельного комплекса.

На заводе Шойгу также ознакомился с тренажёрным комплексом, с помощью которого лётчики обучаются нюансам пилотирования.

В конце июля журнал Newsweek выпустил статью про Ка-52. Авторы публикации написали, что эти вертолёты представляют серьёзную опасность для украинских войск, поскольку могут обходить средства противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Минобороны России 3 сентября обнародовало кадры, на которой экипаж Ка-52 уничтожает боевую бронированную машину ВСУ с помощью противотанкового ракетного комплекса «Вихрь-М».

Минобороны также показало кадры уничтожения танка ВСУ вертолётом Ка-52. На кадрах, которые были сняты на южнодонецком направлении, можно увидеть, как ракета, сделав в воздухе спираль, точно попадает в цель.