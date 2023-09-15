Сергей Шойгу проверил выполнение госзаказа на заводе «Звезда» в Приморье
Сергей Шойгу проверил выполнение госзаказа на заводе «Звезда» в Приморье
Владивосток, 15 сентября, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на судостроительном заводе «Звезда» в Большом Камне в Приморском крае. Об этом сообщили в военном ведомстве 15 сентября.
Отмечается, что глава Минобороны проверил строительство плавучего докового комплекса, ремонт и модернизацию атомных подлодок в рамках госзаказа.
Шойгу потребовал максимально использовать производственные мощности завода, чтобы закончить ремонт и модернизацию подлодок в соответствии с графиком.
Министр обороны России заслушал доклад директора «Звезды» Сергея Целуйко о ходе работ.
Верфь создаётся по поручению главы российского государства Владимира Путина, оператором проекта выступает компания «Роснефть».
Как сообщало ИА Регнум, Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий «Алмаз-Антея».
Продукция «Алмаз-Антея» востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации.
Также министру обороны доложили о расширении производственных мощностей госкорпорации для обеспечения войск современными комплексами ПВО.
Ранее Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК Тульской области. Он проинспектировал цеха предприятий «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева» и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», которые производят современные средства поражения.