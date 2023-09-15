Владивосток, 15 сентября, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на судостроительном заводе «Звезда» в Большом Камне в Приморском крае. Об этом сообщили в военном ведомстве 15 сентября.

Alex omen Дальневосточный завод «Звезда»

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Отмечается, что глава Минобороны проверил строительство плавучего докового комплекса, ремонт и модернизацию атомных подлодок в рамках госзаказа.

Шойгу потребовал максимально использовать производственные мощности завода, чтобы закончить ремонт и модернизацию подлодок в соответствии с графиком.

Министр обороны России заслушал доклад директора «Звезды» Сергея Целуйко о ходе работ.

Верфь создаётся по поручению главы российского государства Владимира Путина, оператором проекта выступает компания «Роснефть».

Как сообщало ИА Регнум, Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий «Алмаз-Антея».

Продукция «Алмаз-Антея» востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации.

Также министру обороны доложили о расширении производственных мощностей госкорпорации для обеспечения войск современными комплексами ПВО.

Ранее Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК Тульской области. Он проинспектировал цеха предприятий «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева» и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», которые производят современные средства поражения.