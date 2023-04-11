Тула, 11 апреля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Тульской области проверил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Шойгу проинспектировал цеха предприятий «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева» и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», которые производят современные средства поражения.

Отмечается, что главы предприятий доложили о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения Вооружённых сил РФ современными средствами поражения по всей номенклатуре выпускаемой продукции.

Также министру показали цеха по производству реактивных снарядов для систем залпового огня, автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов.

Руководители предприятий доложили, что новые и перспективные образцы вооружения и военной техники запущены в серийное производство. Кроме того, идёт процесс наращивания их выпуска за счёт внедрения новейших технологий.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3797232" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе, где в том числе производят бронетранспортёры и бронеавтомобили «Тигр». Министр поручил проработать производство специальной бронетехники для размещения на её основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения.