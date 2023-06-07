Москва, 7 июня, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий «Алмаз-Антея», сообщили 7 июня в Минобороны РФ.

Администрация президента России Сергей Шойгу

«Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Шойгу отметил, что продукция «Алмаз-Антея» востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации.

Также министру обороны доложили о расширении производственных мощностей госкорпорации для обеспечения войск современными комплексами ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК Тульской области. Он проинспектировал цеха предприятий «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева» и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», которые производят современные средства поражения.