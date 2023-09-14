Махачкала, 14 сентября, 2023, 23:16 — ИА Регнум. В Махачкале спасатели локализовали пожар в многоквартирном жилом доме, продолжают выводить из дома жильцов. Об этом сообщили в МЧС России.

МЧС России/ТАСС

Огонь после хлопка газа в одной из квартир на 4-м этаже распространился на этаж выше и кровлю.

По предварительным данным, есть разрушения несущих стен на 4-м этаже.

По информации местных властей, 100 человек были эвакуированы, погибших и пострадавших нет.

На пожаре задействованы 87 человек и 27 единиц техники.

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Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Дагестана начала проверку в связи с хлопком газовоздушной смеси в жилом многоэтажном доме в пригороде Махачкалы.

В Махачкале, вечером 14 сентября в пятиэтажном доме в посёлке Семендер произошёл хлопок газа после чего возник пожар.

Огонь после хлопка газа распространился на площади 600 кв. метров.

Две бригады скорой медицинской помощи дежурят у дома в посёлке Семендер, где и случилось ЧП. Отмечается, что пострадавших нет. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения республики.

Жильцов с верхних этажей спускают спасатели.