Махачкала, 14 сентября, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Пятиэтажный дом в Махачкале, в котором вечером 14 сентября после хлопка газовоздушной смеси произошёл пожар, был построен незаконно. Об этом заявили в мэрии города.

МЧС России

Дом № 25 по улице Елизарово в посёлке Семендер не был введён в эксплуатацию, отметили местные власти.

Как сообщало ИА Регнум, в Махачкале вечером 14 сентября в пятиэтажном доме в посёлке Семендер произошёл хлопок газа, после чего возник пожар.

Огонь после хлопка газа распространился на площади 600 кв. метров.

По предварительным данным, есть разрушения несущих стен на 4-м этаже.