В Дагестане в многоквартирном доме прогремел хлопок газа
МЧС: в Дагестане в многоквартирном доме прогремел хлопок газа
Махачкала, 14 сентября, 2023, 22:10 — ИА Регнум. В Дагестане вечером 14 сентября в пятиэтажном доме в посёлке Семендер произошёл хлопок газовоздушной смеси, после чего возник пожар. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пожар
ЧП произошло в доме № 25 по улице Елизарова.
Хлопок раздался в квартире на четвёртом этаже.
На месте работают пожарные расчёты. Информация уточняется.
Как сообщало ИА Регнум, в здании автосервиса в Махачкале вечером 14 августа произошёл взрыв в автосервисе. Огонь перекинулся на АЗС.
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