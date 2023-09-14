Махачкала, 14 сентября, 2023, 22:10 — ИА Регнум. В Дагестане вечером 14 сентября в пятиэтажном доме в посёлке Семендер произошёл хлопок газовоздушной смеси, после чего возник пожар. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

ЧП произошло в доме № 25 по улице Елизарова.

Хлопок раздался в квартире на четвёртом этаже.

На месте работают пожарные расчёты. Информация уточняется.

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Как сообщало ИА Регнум, в здании автосервиса в Махачкале вечером 14 августа произошёл взрыв в автосервисе. Огонь перекинулся на АЗС.

В Дербенте 12 августа в двухэтажном частном жилом доме на улице Шахбазова, 61, прогремел взрыв. В результате пострадали пять человек. Двух пострадавших — детей — выписали домой в удовлетворительном состоянии.