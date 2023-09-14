Махачкала, 14 сентября, 2023, 23:02 — ИА Регнум. Прокуратура Дагестана начала проверку в связи с хлопком газовоздушной смеси в жилом многоэтажном доме в пригороде Махачкалы. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Следственный комитет РФ/ТАСС Пожар в здании, где произошел хлопок газовоздушной смеси

«Будет дана оценка соблюдению требований при эксплуатации газового оборудования, а ход и результаты проверки поставлены на контроль», — добавили в прокуратуре.

Две бригады скорой медицинской помощи дежурят у дома в посёлке Семендер, где и случилось ЧП. Отмечается, что пострадавших нет. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения республики.

Жильцов с верхних этажей спускают спасатели.

Как сообщало ИА Регнум, в Махачкале вечером 14 сентября в пятиэтажном доме в посёлке Семендер произошёл хлопок газа, после чего возник пожар.

Огонь после хлопка газа распространился на площади 600 кв. метров. В тушении пожара задействованы девять единиц техники.