Москва, 14 сентября, 2023, 22:52 — ИА Регнум. В Харьковской области разведгруппа «Ночные охотники» обнаружила диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Российские бойцы разгромили ДРГ, оставшихся в живых обратили в бегство. Об этом РИА Новости рассказал один из военнослужащих.

Иван Шилов ИА Регнум

Украинская ДРГ в составе до 10 человек была вынуждена бежать, когда их местонахождение вскрыли «Ночные охотники». В небо был поднят беспилотник со взрывчаткой. Также по ДРГ ударили артиллерией.

Оставшиеся в живых бросили раненых и сбежали.

Как сообщало ИА Регнум, киевские власти отправляют на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных солдат, которым уже больше 50 лет. Об этом рассказал военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Ольховик.

Украинские войска потеряли за сутки на донецком направлении до 350 человек убитыми и ранеными. Подразделения «Южной» группировки войск отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ у населённых пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское в ДНР.