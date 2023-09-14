Москва, 14 сентября, 2023, 22:19 — ИА Регнум. Киевские власти отправляют на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных солдат, которым уже больше 50 лет. Об этом рассказал РИА Новости военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Ольховик.

Иван Шилов ИА Регнум

Солдат признался, что его и таких же взрослых мужчин, сразу после «учебки» оправили в бой. При этом, им ранее говорили, что в прямых столкновениях они участвовать не будут.

«Меня и многих других ребят, мне-то под полтинник, а есть ребята, которым под 60 уже сразу после «учебки» кинули в хлам, откуда никто не вернулся и вряд ли вернётся, больше никого я живым из них не видел, скорее всего, мне просто повезло», — сказал пленный украинец

Как сообщало ИА Регнум, на Украине происходит насильственная мобилизация, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин.

Украинская армия с начала спецоперации лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих.

Минобороны Украины выпустило указ, согласно которому в стране подлежат мобилизации мужчины, ограниченно годные к военной службе. В Верховную раду 4 сентября внесли законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для мужчин призывного возраста, получающих второе высшее образование и достигших возраста 30 лет.

В украинских СМИ 6 сентября появились сообщения о том, что на Украине с 1 октября всех женщин-медиков и фармацевтов поставят на воинский учёт.