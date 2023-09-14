Москва, 14 сентября, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Физический пуск двух реакторов модернизированного тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» запланирован на ноябрь 2023 года. Об этом 14 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«Запланированный на ноябрь физический пуск знаменует начало практических полномасштабных испытаний реакторов в разных режимах», — приводит агентство слова источника.

Он добавил, что это означает выход на определённый уровень мощности реакторов, чтобы потом можно было сделать вывод о работоспособности всей ядерной энергетической установки.

В июне сообщалось, что крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта и модернизации на заводе «Севмаш» выйдет на ходовые испытания.

Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, крейсер выйдет на ходовые испытания к концу 2023 года, а окончательно завершить его усовершенствование планируется ещё через год. Он рассказал, что модернизация ракетного крейсера предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».