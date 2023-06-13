Москва, 13 июня, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Испытания модернизированного тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», предположительно, состоятся в сентябре 2023 года. Об этом во вторник, 13 июня, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в ВМФ России.

Минобороны России Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»

«Крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта и модернизации на заводе выйдет на ходовые испытания в сентябре», — рассказал собеседник агентства, отметив, что крейсер вернётся в боевой состав Военно-морского флота России к концу 2024 года.

Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», до 1992 года носивший название «Калинин» и спущенный на воду в апреле 1986 года, находится на ремонте и модернизации с 1999 года, однако фактически модернизация началась только в 2013 году.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая глава Министерства обороны Сергей Шойгу также сообщил, что крейсер выйдет на ходовые испытания к концу 2023 года, а завершение модернизации планируется ещё через год.

По его словам, после введения в эксплуатацию «Адмирал Нахимов» будет выполнять задачи в составе Северного флота РФ.