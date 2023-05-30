Москва, 30 мая, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу назвал сроки завершения модернизации атомного крейсера «Адмирал Нахимов». Об этом он сообщил на селекторном совещании в Минобороны во вторник, 30 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Как заявил Шойгу, крейсер выйдет на ходовые испытания к концу 2023 года, а окончательно завершить его усовершенствование планируется ещё через год.

«Модернизация ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон»», — сказал министр обороны.

После введения в эксплуатацию «Адмирал Нахимов» будет выполнять задачи в составе Северного флота России. Глава Минобороны также напомнил, что Объединённая судостроительная корпорация строит или ремонтирует в данный момент 62 корабля Военно-морского флота.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что крейсер вернётся в состав ВМФ в 2024 году, ранее говорил также гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. По его данным, на «Адмирала Нахимова» уже начали подавать электричество и вскоре он должен быть готов к заселению экипажа.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» — советский и российский крейсер проекта 1144.2М «Орлан», ранее назывался «Калинин». Является кораблём 1-го ранга. На ремонте и модернизации находится с 1999 года, но фактические действия в данных направлениях начались только в 2013 году.