Москва, 24 января, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Протокол в отношении блогера и экс-футболиста «КраСавы» (Евгения Савина), подозреваемого в дискредитации российских ВС, будет рассмотрен за заседании Тверского суда Москвы.

Александр Вильф/РИА Новости Евгений Савин (слева)

Накануне, 23 января, протокол зарегистрирован в суде. Пока не назначен день рассмотрения протокола, сообщает «Интерфакс».

Савина могут, в соответствии с частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, приговорить к выплате штрафа до 50 тысяч руб. Его подозревают в том, что он публично совершил действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.

Напомним, в мае 2022 года «КраСава» покинул Россию, а в августе в МВД РФ поступило заявление с просьбой дать правовую оценку заявлению Савина, сделанному в апреле по поводу России, Украины и ситуации в сфере футбола.