Вашингтон, 14 сентября, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин ведёт долгую и ждёт ухудшения ситуации в Европе, которое приведёт к краху НАТО. Об этом 14 сентября заявил американский полковник, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Президент Путин решил ждать. Думаю, он верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится», — сказал Макгрегор.

По его словам, европейцы обвинят в этом США.

Он добавил, что российское руководство не бросает в бой сразу все свои силы и резервы, и отметил, что российские войска готовы и хотят начать своё наступление, которое положит конец конфликту.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Макгрегор заявил, что Украина не сможет восстановиться после окончания конфликта, и в этом будут виноваты США. Он добавил, что единственное, в чём преуспели США, — это убийство украинской нации и разрушение страны.

Ранее Макгрегор заявил, что Украина не сможет продолжать военные действия без помощи Соединённых Штатов. Он отметил, что ВСУ понесли огромные потери, и кладбища по всей Украине продолжают расти, а больницы переполняться. Президент страны Владимир Зеленский, по словам Макгрегора, заставляет идти на фронт всех, кого удастся поймать.