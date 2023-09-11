Вашингтон, 11 сентября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Украина не сможет восстановиться после окончания конфликта, и в этом будут виноваты США. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что большой ложью являются заявления о том, что Соединённые Штаты могут хоть как-то навредить России.

«Единственное, в чём мы преуспели — это убийство украинской нации. Мы разрушили страну. Я не думаю, что они восстановятся и через годы, десятки лет. Вот наше достижение», — написал американский офицер, добавив, что у России есть множество преимуществ перед Украиной.

Россия владеет самым современным оружием, у неё есть мощная армия, которой управляют на высоком уровне, уточнил он, добавив, что Россия сейчас сильнее с военной, экономической и финансовой точки зрения.

Американский военный обратил внимание на то, что Россия находится в прекрасном состоянии, её жители на сто процентов поддерживает президента страны Владимира Путина, добавил Макгрегор.

Как передавало ИА Регнум, ранее Макгрегор заявил, что Украина не сможет продолжать военные действия без помощи Соединённых Штатов. Он отметил, что ВСУ понесли огромные потери, и кладбища по всей Украине продолжают расти, а больницы переполняться. Президент страны Владимир Зеленский, по словам Макгрегора, заставляет идти на фронт всех, кого удастся поймать.

Экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что Запад понял неминуемость победы России на Украине. По его словам, западные страны из-за этого хотят минимизировать её результаты. Риттер заявил, что остановка конфликта прямо сейчас позволяет представить, какими будут границы Украины, в противном же случае, считает он, в целом вопрос о существовании государства хотя бы в нынешних рубежах повиснет в воздухе.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 5 сентября сообщил, что с момента начала наступления украинская армия потеряла свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Министр указал, что для сокрытия провала наступления ВСУ осуществляют атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи. Спустя несколько дней телеканал CNN констатировал, что время Киева для достижения хотя бы каких-то результатов в ходе контрнаступления неизбежно заканчивается.