Симферополь, 14 сентября, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Ранним утром 14 сентября ВСУ предприняли попытку массовой атаки на Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Около 05:30 мск российские силы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников самолётного типа над Крымом», — заявили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в Евпатории ночью 14 сентября были слышны звуки взрывов. Об этом написали пользователи социальных сетей.

Над Брянской областью в ночь на 14 сентября был сбит четвёртый по счету беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. За последние часы это был уже шестой украинский дрон, пытавшийся атаковать российские объекты.