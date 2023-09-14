Пекин, 14 сентября, 2023, 03:44 — ИА Регнум. Наращивание потенциала дальневосточных регионов, укрепление сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также стратегия крупной державы, противостоящей гегемонии США являются важными факторами, свидетельствующими о повороте России на Восток. Об этом в статье для Хуаньцю Шибао написал научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун.

ИА REGNUM Россия

Автор уверен, что укрепление связей на Востоке позволяет России играть уникальную роль в построении новой мировой модели. Москва намерена продолжать этот путь, развивая Дальний Восток и укрепляя сотрудничество с восточными странами, уверен Чжан Хун.

Как сообщало ИА Регнум, товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) за 2022 год увеличился на 13,7%, за первое полугодие 2023 года товарооборот вырос ещё на 18,3%, Россия рассчитывает на продолжение развития торговли с этими государствами, поскольку потенциал такого сотрудничества «невозможно переоценить». Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Глава государства подчеркнул, что Россия открыта широкому диалогу по насущным вопросам повестки дня Азиатско-Тихоокеанского региона и собирается продолжать активно участвовать в усилиях по построению здесь равноправных, взаимовыгодных и основанных на взаимном уважении отношений между странами.