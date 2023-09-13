Вашингтон, 13 сентября, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Миропорядок, сложившийся после холодной войны, заканчивает своё существование, а главными «угрозами» международному порядку являются действия России и Китая, а также их союз, заявил 13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен.

Алексей Майшев/POOL/ТАСС Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность того миропорядка, который сформировался после холодной войны. Это его конец», — сказал Блинкен в ходе своей публичной лекции.

По словам госсекретаря, в течение 30 лет геополитическая стабильность, международное сотрудничество, в том числе экономическое, и политическая либерализация якобы крепли, а теперь процесс пошёл вспять «по вине» авторитарных режимов и их ревизионистских устремлений.

Самая острая «угроза» междуународному порядку — действия России на Украине, а самый значительный долговременный вызов представляет собой Китай, союз же двух этих стран якобы снижает безопасность в мире, сказал также Блинкен.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что к украинскому кризису привело желание Запада удержать гегемонию в мире. На Украине спровоцировали антиконституционный переворот, после чего против несогласных с резко изменившейся политикой государства началась война, длившаяся восемь лет, напомнил президент.

В сентябре 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад не сможет оставаться гегемоном в мире, поскольку уже появились и набирают силу новые центры развития. Западные страны пытаются помешать формированию многополярного мироустройства, но это лишь приведёт к новым конфронтациям, сам же процесс остановить невозможно, добавил Лавров.