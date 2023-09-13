Бразилиа, 13 сентября, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Бразилия может пересмотреть свое решение об участии в так называемом Международном уголовном суде (МУС), отозвав подпись под Римским статутом, поскольку данный судебный инструмент в разных странах мира применяется по-разному, заявил 13 сентября министр юстиции и общественной безопасности страны Флавий Дину.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«В определённый момент бразильская дипломатия может пересмотреть это решение о присоединении к соглашению, поскольку отсутствует равноправие в том, что касается применения этого инструмента в разных странах», — цитирует министра бразильский портал G1.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 13 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны намерено ратифицировать Римский статут МУС в полном объёме. Этот процесс никак не связан с Россией, добавил Пашинян.

Ранее он отмечал, что актуальность ратификации статута связана с ситуацией на границе с Азербайджаном. 5 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации парламентом страны Римского статута МУС и будет выстраивать дальнейшие действия, исходя из ответа армянской стороны.