Лондон, 13 сентября, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Около 170 работников, обслуживающих ленты выдачи багажа в лондонском аэропорту Хитроу, в октябре 2023 года проведут серию забастовок, они требуют повышения заработной платы, сообщили 13 сентября в профсоюзе Unite.

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

«Ведущий профсоюз Великобритании Unite объявляет, что его члены, работающие в компании Vanderlande Industries, проведут забастовку по вопросу заработной платы», — сказано в сообщении профсоюза.

Представители организации отметили, что забастовки, которые пройдут 6–9 и 20–30 октября, вероятно, приведут к нарушениям в работе Хитроу.

Ранее сообщалось и о целом ряде других забастовок в Великобритании в конце лета — начале осени 2023 года. В частности, из-за неудовлетворительного размера оплаты труда объявили забастовку работники завода, где собирают поставляемые Вооружённым силам Украины крылатые ракеты Storm Shadow.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в марте 2023 года на общенациональную забастовку вышли работники транспортной сферы Германии. Проблемы возникли в работе поездов дальнего следования, пригородного сообщения, ряда аэропортов страны.