Лондон, 8 сентября, 2023, 04:39 — ИА Регнум. В Великобритании на заводе, где собирают поставляемые Вооружённым силам Украины крылатые ракеты Storm Shadow, объявили забастовку из-за неудовлетворительного размера оплаты труда. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Рабочие завода по производству боеприпасов, поставляющего Украине ракеты, объявляют двухнедельную забастовку в связи с обострением спора о зарплате и премиях», — говорится в материале.

Отмечается, что в забастовке примут участие около полусотни рабочих, занимающихся как сборкой ракет, так и их погрузкой. Стачку организует профсоюз GMB, который утверждает, что рабочие завода получают гораздо меньше, чем квалифицированные сотрудники.

Как передавало ИА Регнум, в июле издание The Mirror сообщило, что около 50 сотрудников военного объекта, поставляющего ракеты Storm Shadow для Вооружённых сил Украины, вышли на забастовку из-за низких зарплат. Отмечалось, что руководство объекта приняло все необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойную поставку вооружений.