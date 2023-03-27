В Германии началась общенациональная забастовка транспортников
Общенациональная забастовка транспортников в Германии приведёт к транспортному коллапсу
Берлин, 27 марта, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Общенациональная забастовка работников транспорта началась в Германии, сообщает 27 марта РИА Новости.
Организаторами забастовки являются профсоюз Verdi и железнодорожно-транспортный союз EVG.
Verdi и EVG имеют рычаги давления и право голоса в муниципальных транспортных компаниях почти по всей стране, поэтому прекращение работы общественного транспорта будет почти повсеместным.
Остановится движение всех поездов дальнего следования и будет значительно ограничено пригородное сообщение.
Отменены все регулярные рейсы в аэропортах Франкфурта, Мюнхена и Гамбурга и большая часть рейсов в аэропорту Кёльна.
Не исключена частичная блокада скоростных автодорог участвующими в забастовке сотрудниками автобанов.
Напомним, что забастовки в крупнейших аэропортах Германии уже проходили в феврале и марте. В результате забастовок были отменены тысячи рейсов.