Вашингтон, 13 сентября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Страны Запада не могут гарантировать дальнейшую поддержку Украине, политические круги в Европе и США начали ставить под сомнение долгосрочную поддержку Киева, говорится в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs.

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Пока такие голоса остаются в меньшинстве, но они множатся и становятся всё громче», — говорится в публикации.

Причём, отмечается в материале, возможная потеря поддержки со стороны США приведёт к куда более драматичным последствиям, чем потеря европейской помощи. Если в ЕС поддержка Украины ослабнет, то у Киева всё равно останется прочный фундамент в лице США.

По мнению издания, в случае остановки Западом дальнейшей поддержки Украина столкнётся с проблемами приобретения новой военной техники, а также отсутствия разведывательных данных, что приведёт к неисчислимым потерям бойцов и ресурсов.

Как передавало ИА Регнум, Белый дом признал, что США потратили почти $111 млрд на украинский конфликт. Как сообщил телеканал Fox News, на военную, экономическую и гуманитарную помощь киевскому режиму США выделили $110,97 млрд, из которых потрачены $101,2 млрд.

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готовность главы киевского режима Владимира Зеленского к длительному конфликту основана на финансовой поддержке из-за рубежа. Он отметил, что весь киевский режим функционирует с иностранных денег.

Издание 19fortyfive написало, что успехи России на поле боя могут заставить Запад прекратить помощь киевскому режиму. Отмечается, что поддержка Киева через военные поставки может отойти на второй план, уступив место поиску приемлемого дипломатического решения.