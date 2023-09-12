Братислава, 12 сентября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Готовность президента Украины Владимира Зеленского к длительному конфликту основана на финансовой поддержке из-за рубежа. Об этом 12 сентября заявил бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции.

Сергей Корсун ИА Регнум

Политик рассказал, что послушал последнее заявление главы киевского режима, в котором тот сказал, что готов к длительному конфликту.

«Ну а как бы он не был готов, если каждый год получает миллиарды, которые формируют бюджет. Вся страна функционирует по сути с иностранных денег, это же полная ерунда», — сказал он.

Фицо добавил, что оппозиционная партия Smer, которую он сейчас возглавляет, не поддерживает продолжение конфликта на Украине, а потери, которые несут обе стороны, не меняют ситуацию кардинально.

Как передавало ИА Регнум, издание 19fortyfive написало, что успехи России на поле боя могут заставить Запад прекратить помощь киевскому режиму. Отмечается, что поддержка Киева через военные поставки может отойти на второй план, уступив место поиску приемлемого дипломатического решения.

Ранее Зеленский в интервью CNN заявил, что ВСУ уже потеряли много людей в ходе контрнаступления. Он добавил, что стоит признать факт — хеппи-энда не будет.