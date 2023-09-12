Вашингтон, 12 сентября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Успехи России на поле боя могут заставить Запад прекратить помощь киевскому режиму. Об этом 12 сентября пишет издание 19fortyfive.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Запад должен задуматься о невообразимом и оценить последствия победы России. Поддержка Киева через военные поставки может отойти на второй план, уступив место поиску приемлемого дипломатического решения», — говорится в статье.

Отмечается, что вполне возможен такой вариант развития событий, при котором ВСУ могут развалиться, если союзники Украины продолжат игнорировать реалии.

Авторы статьи добавили, что Россия как ядерная держава со своими богатыми природными ресурсами сможет сосредоточиться на совершенствовании армии до такой степени, что ВСУ в конечном итоге не смогут идти в ногу со временем.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что ВСУ уже потеряли много людей в ходе контрнаступления, а потому счастливого конца конфликта не будет. Он добавил, что стоит признать факт — хеппи-энда не будет.

Президент России Владимир Путин 12 сентября отметил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления составили 71 тыс. человек. Кроме того, уничтожены 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.