Пекин, 12 сентября, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Украинская армия вскоре не сможет вести бои, поскольку США перестанут её финансировать. Об этом 12 сентября заявил журналист спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хуан газете Sohu.

Иван Шилов ИА Регнум

«Белый дом вряд ли захочет помогать Украине в следующем году, и с этим ничего не смогут сделать», — сказал Ши Хуан.

Он добавил, что у Киева больше не будет возможности вести оборону, а экономика страны уже в руинах.

По словам журналиста, западные страны разочаровываются в действиях ВСУ после провала контрнаступления, а постоянные просьбы о финансовой помощи начинают раздражать руководство США и показывают несостоятельность ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, американский телеканал Fox News сообщил, что Белый дом признал, что США потратили почти $111 млрд на украинский конфликт.

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готовность главы киевского режима Владимира Зеленского к длительному конфликту основана на финансовой поддержке из-за рубежа. Он отметил, что весь киевский режим функционирует с иностранных денег.

Издание 19fortyfive написало, что успехи России на поле боя могут заставить Запад прекратить помощь киевскому режиму. Отмечается, что поддержка Киева через военные поставки может отойти на второй план, уступив место поиску приемлемого дипломатического решения.