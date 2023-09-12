Рим, 13 сентября, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Сборная Италии в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2024 года, который состоялся 12 сентября в Милане, обыграла команду Украины. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Дважды, на 12-й и 28-й минутах, голы в ворота украинцев забил Давид Фраттези. Сборная Украины смогла ответить только одним мячом, который на 41-й минуте забил Андрей Ярмоленко.

По итогам встречи сборная Италии набрала семь очков и заняла второе место в таблице после сборной Англии. Команда Украины — на третьей строчке.

Как сообщало ИА Регнум, прерванный в Будапеште матч отборочного турнира чемпионата Европы 12 сентября между сборными Косова и Румынии из-за болельщиков, вывесивших баннер «Косово — это Сербия», возобновили почти через час перерыва.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после сыгранного вничью матча с командой Катара (1:1) дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) в зарубежные чемпионаты.