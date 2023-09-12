Будапешт, 13 сентября, 2023, 00:20 — ИА Регнум. Прерванный в Будапеште матч отборочного турнира чемпионата Европы 12 сентября между сборными Косова и Румынии из-за болельщиков, вывесивших баннер «Косово — это Сербия», возобновили почти через час перерыва.

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Баннер румынские болельщики подняли в первом тайме матча группы I. При этом фанаты ещё и скандировали «Косово — это Сербия». Футболисты Косово ушли с поля.

Лишь почти через час игра продолжилась.

Как сообщало ИА Регнум, Сербия может стать троянским конём России в случае, если войдёт в состав Евросоюза, заявил эксперт по Балканам Европейского совета по международным делам Майда Руге.

Независимость Косова не признали около 100 государств мира, в том числе Россия и Китай.