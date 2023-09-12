Донецк, 12 сентября, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) намеренно наносят удары по гражданским объектам в Донецке, буквально каждый день мирные жители погибают из-за украинских обстрелов, заявил 12 сентября американский военкор Патрик Ланкастер, который находится на передовой, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Детский сад № 15 в Ворошиловском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ

По его словам, во время выборов, которые прошли в Донецкой Народной Республике (ДНР) 8–10 сентября, Украина наносила удары по разным районам Донецка, а также по соседним деревням.

Журналист заявил, что лидеры киевского режима презирают жителей Донбасса, но при этом утверждают, что эти территории якобы всё ещё принадлежат Украине.

Что касается контрнаступления ВСУ, отметил Ланкастер, то украинские войска находятся практически на тех же рубежах, где и были в самом начале спецоперации. Скоро придут морозы, а каких-либо результатов ВСУ так и не достигли, добавил военкор.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин, выступая 12 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления составили 71 тыс. человек.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что ВСУ потеряли много людей в ходе контрнаступления, и потому «счастливого конца» у этого наступления не будет. Украинский лидер также отметил, что поставки вооружения западными странами не означают достижения быстрых результатов на поле боя.

Тем временем немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники сообщило, что звучащие за закрытыми дверями западные оценки контрнаступления ВСУ более пессимистичны, чем те, что высказываются на публике. В публикации отмечается, что официальные лица и военные, которые давали комментарии, пожелали остаться анонимными, поскольку их видение ситуации на Украине не совпадает с тем, что заявляют официальные лица для прессы.