Берлин, 11 сентября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Звучащие за закрытыми дверями западные оценки контрнаступления ВСУ более пессимистичны, чем те, что высказываются на публике. Об этом 11 сентября пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За закрытыми дверями оценки более пессимистичные. Дипломаты сходятся во мнении, что у украинцев есть тактические успехи, но нет широкого прорыва, который бы решительно изменил ход конфликта», — говорится в статье.

Отмечается, что с осторожностью восприняли на Западе сообщения о том, что ВСУ якобы преодолели первую линию российской обороны.

Издание отмечает, что официальные лица и военные, которые давали комментарии, пожелали остаться анонимными, поскольку их видение ситуации на Украине не совпадает с тем, что заявляют официальные лица для прессы.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны РФ Сергей Шойгу 5 сентября сообщил, что с момента начала наступления украинская армия потеряла свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Он указал, что для сокрытия провала наступления ВСУ осуществляют атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи. Спустя несколько дней телеканал CNN констатировал, что время Киева для достижения хотя бы каких-то результатов в ходе контрнаступления неизбежно заканчивается.