Вашингтон, 12 сентября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск «отключился» после того, как выпил несколько рюмок водки во время деловой встречи в Москве. Об этом сообщило издание Business Insider, ссылаясь на биографию миллиардера, составленную Уолтером Айзексоном.

Britta Pedersen/dpa/picture-alliance/ТАСС Илон Маск

Согласно данным издания, в начале 2000-х годов предприниматель хотел запустить миссию на Марс, для этого была организована встреча с бизнесменами из России, на которой планировалось обсудить покупку российских ракет. Перед тем как прибыть в Россию, Маск остановился в Париже и побывал на вечеринке. В результате, когда бизнесмен доехал до Москвы, у него уже было похмелье, говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе обеда в московском ресторане подавали водку, Маску подарили бутылку этого горячительного напитка, на этикетке которой был изображён предприниматель на Марсе.

Уточняется, что после нескольких рюмок предприниматель, который поддерживал голову рукой, отключился, ударившись головой о стол.

Как передавало ИА Регнум, в биографию бизнесмена вошёл и случай, когда отец американского предпринимателя Илона Маска в детстве подверг его «психологической пытке». Отмечается, что в детстве будущий предприниматель «познал боль и научился её преодолевать». В 12 лет Маска, который рос в Южной Африке, отправили в лагерь по выживанию в дикой местности. Там мальчики получали только воду и небольшие порции еды. Сражения между ними поощрялись. В отрывке биографии говорится, что Эррол Маск подверг своего сына «чистой психологической пытке». По словам бизнесмена, его отец был экспертом по «превращению чего угодно в нечто ужасное».

Айзексон в ещё неопубликованной биографии Маска рассказал о его тайном десятом ребёнке — сыне по имени Техно Механикус. Мать мальчика — канадская певица Граймс, с которой Маск встречался в 2018–2021 годах.