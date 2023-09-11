Мадрид, 11 сентября, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Отец американского предпринимателя Илона Маска в детстве подверг его «психологической пытке». Рассказ об этом вошёл в биографию бизнесмена, которую готовит к публикации писатель и журналист Уолтер Айзексен, написала 10 сентября испанская газета El Mundo.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Отмечается, что в детстве будущий предприниматель «познал боль и научился её преодолевать». В 12 лет Маска, который рос в Южной Африке, отправили в лагерь по выживанию в дикой местности. Там мальчики получали только воду и небольшие порции еды. Сражения между ними поощрялись.

«Это было похоже на военизированную версию «Повелителя мух» [писателя Уильяма Голдинга]», — отметил Маск.

В отрывке биографии говорится, что Эррол Маск подверг своего сына «чистой психологической пытке». По словам бизнесмена, его отец был экспертом по «превращению чего угодно в нечто ужасное».

Как сообщало ИА Регнум, Айзексон в ещё неопубликованной биографии Маска рассказал о его тайном десятом ребёнке — сыне по имени Техно Механикус. Мать мальчика — канадская певица Граймс, с которой Маск встречался в 2018–2021 годах.