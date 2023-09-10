Вашингтон, 10 сентября, 2023, 04:05 — ИА Регнум. Техно Механикус — такое имя у третьего ребёнка американского предпринимателя Илона Маска и канадской певицы Граймс (настоящее имя — Клэр Буше). Об тайном ребёнке главы Tesla сообщил портал Business Insider, ссылаясь на неопубликованную биографию Маска, которую написал журналист Уолтер Айзексон.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

У ребёнка есть прозвище Тау, его возраст и другая информация о нём не разглашается. Таким образом, всего у Маска на сегодняшний день десять детей от разных женщин. Среди них — пятеро детей от первой супруги Маска Джастин Уилсон, двое внебрачных детей-близнецов от топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис и трое детей, считая Техно Механикуса, от Граймс.

С канадской певицей Граймс Илон Маск начал встречаться в 2018 году, а через три года пара рассталась, но сохранила дружеские отношения. У Маска и Граймс в 2020 году родился сын, который носит необычное имя X Æ A-12 (произносится имя как «Икс Эш Эй Твелв»), после расставания, в конце 2021 года у пары появился второй ребенок. Девочку родила суррогатная мать, дочь Маска и Граймс получила имя Экза Дарк Сайдириэль (Exa Dark Sideræl).

По данным Bloomberg, Маск на сегодняшний день является богатейшим человеком в мире. Агентство оценивает его состояние в $229 млрд по состоянию на 10 сентября.

Как сообщает издание New York Times, биографию Маска журналист Уолтер Айзексон обещал выпустить на следующей неделе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что газета The Washington Post опубликовала выдержки из биографии бизнесмена за авторством журналиста Уолтера Айзексона, в которых отмечается, что Маск посчитал безрассудной попытку ВСУ провести атаку шестью безэкипажными подводными аппаратами на Черноморский флот ВМФ России в Севастополе и Крыму.

Бизнесмен также посчитал, что применение Starlink для такого нападения может привести к мировой катастрофе. Об этом его якобы предупредил посол России в США Анатолий Антонов.

После этого сам Маск заявил, что отключил ВСУ доступ к Starlink из-за условий предоставления услуг спутниковой системы, запрещающих её использование в военных целях.